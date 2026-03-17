17/03/2026 11:24

【中東戰火】滙豐報告:料歐洲天然氣價格將維持高位至2027年

《經濟通通訊社17日專訊》滙豐發表研究報告指，由於伊朗戰爭以及霍爾木茲海峽關閉引發 供應短缺，歐洲天然氣價格在2026年將較此前預測高出40%，並將維持高位至2027年，歐洲天然氣基準荷蘭天然氣期貨價格預計2026年平均為每百萬英熱單位14美元，2027年為每百萬英熱單位10美元。滙豐對2028年及之後的價格預測仍維持在每百萬英熱單位8.5美元。



報告指出，全球約20%液化天然氣(LNG)通過霍爾木茲海峽運輸。這條關鍵水道自上月襲擊發生以來實際上已處於關閉狀態。報告稱，LNG供應受干擾將迫使歐洲國家為其支付較高溢價。報告表示，亞洲國家約26%的LNG來自卡達和阿聯酋，因此將不得不爭相尋找替代貨源。(bn)



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