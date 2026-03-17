17/03/2026 17:21

《外圍焦點》美儲局一連兩日議息，美國公布成屋待完成銷售

《經濟通通訊社17日專訊》油價昨日自高位回落，投資者對中東戰事及霍爾木茲海峽風險重新評估，美股三大指數全線反彈向上。道指收市升387.94點或0.83%，報46946.41點；標指升67.19點或1.01%，報6699.38點；納指升268.82點或1.22%，報22374.18點。港股方面，恒生指數收市報25868，升34點或0.1%，成交2683億元。



各國重要經濟活動方面，美國聯邦公開市場委員會(FOMC)開始為期兩日的議息會議（至18日）。



數據方面，今晚10:00pm，美國公布2月成屋待完成銷售，月率跌幅料由0.8%收窄至0.6%。



在美國，今日公布業績的公司有：閃送(US.FLX)、萬國數據(US.GDS)、虎牙(US.HUYA)、奇富科技(US.QFIN)、騰訊音樂(US.TME)、中通快遞(US.ZTO)等。(wa)