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17/03/2026 17:05
美元兌日圓報159.12，日本央行行長指潛在通脹正加速邁向2%目標
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
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最新美元匯價
|
|17:00報價
|16:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|159.10/14
|159.25/29
|159.03/07
|歐元/美元
|1.1506/10
|1.1492/96
|1.1505/09
|英鎊/美元
|1.3324/28
|1.3303/07
|1.3319/23
|美元/瑞郎
|0.7869/73
|0.7877/81
|0.7877/81
|美元/加元
|1.3689/93
|1.3688/92
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|澳元/美元
|0.7079/83
|0.7065/69
|0.7071/75
|紐元/美元
|0.5834/38
|0.5822/26
|0.5860/64
|美元/人民幣
|6.8856/60
|6.8878/82
|6.8960/64
|美元/港元
|7.8368/72
|7.8368/72
|7.8302/06
*上述報價只供參考用