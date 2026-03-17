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17/03/2026 09:06
美匯指數報99.906，美國2月工業生產按月升0.2%仍勝預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|99.906
|99.712
|0.194
最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|159.29/33
|159.12/16
|159.03/07
|歐元/美元
|1.1491/95
|1.1496/00
|1.1505/09
|英鎊/美元
|1.3301/05
|1.3310/14
|1.3319/23
|美元/瑞郎
|0.7882/86
|0.7880/84
|0.7877/81
|美元/加元
|1.3685/89
|1.3685/89
|1.3686/69
|澳元/美元
|0.7061/65
|0.7065/69
|0.7071/75
|紐元/美元
|0.5844/48
|0.5850/54
|0.5860/64
|美元/人民幣
|6.9138/42
|6.9226/30
|6.8960/64
|美元/港元
|7.8297/01
|7.8299/03
|7.8302/06
上述報價只供參考用