17/03/2026 08:10

【中東戰火】特朗普稱已向北京提出延後一個月訪華，以便處理伊朗戰局

《經濟通通訊社17日專訊》美國總統特朗普表示，他已向北京提出將其訪華行程押後約一個月，以便留在華盛頓指揮對伊朗的戰爭。



特朗普周一（16日）在白宮被問及是否會重新安排訪華行程時說：「我們現在正在處理這件事，我們正在與中國溝通。我很希望去，但因為這場戰爭，我想留在這裏。」



特朗普此前稱計劃於月底訪華，但北京未做出正式公布。特朗普稱：「我們要求推遲一個月左右，而我也很期待與他們見面。我們關係非常好。」



*知情人士：中方提出特4月底訪華*



美媒引述知情人士稱，中國此前也曾提議特朗普在4月底訪華，以便為準備工作留出更多時間。這樣的延期也將為圍繞安全和外交問題的進一步討論提供空間，包括台灣問題。(jf)