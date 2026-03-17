17/03/2026 10:15

【特朗普當政】海灣航道封鎖料刺激通脹，特朗普反要求鮑威爾立即減息

《經濟通通訊社17日專訊》雖然伊朗封鎖霍爾木茲灣料刺激環球通脹上揚，但美國總統特朗普周一（16日）在白宮會議上，再次敦促聯儲局主席鮑威爾立即減息，並建議召開特別會議以迅速調整政策。



特朗普批評鮑威爾行動遲緩，強調「現在就是減息的最佳時機，甚至小學生都明白」，並重申對其提名人選沃什的讚譽，稱其將成為「非常優秀的聯儲局新掌舵人」。



市場關注焦點在於聯儲局即將於3月18至19日召開的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議，預期維持利率於3.5%至3.75%不變，受伊朗衝突推升油價及通脹疑慮影響，今年減息預期已降至年底一次。



*美司法部促法院向鮑威爾發出傳票*



與此同時，美國司法部周一向華盛頓特區聯邦地方法院首席法官博斯伯格提出重新考慮動議，針對上周撤銷對聯儲局主席鮑威爾刑事調查傳票的裁決提出異議。



此案源於今年1月司法部發出傳票，調查鮑威爾去年6月向參議院銀行委員會，就聯儲局總部逾25億美元翻新工程作證是否涉作偽證；博斯伯格法官在上周裁決中指出，大量證據顯示傳票主旨在施壓鮑威爾屈從總統特朗普減息要求或辭職，讓位予順從者，且政府僅提供幾乎零犯罪證據。



聯儲局發言人拒絕置評，市場關注此政治干預風波是否影響貨幣政策獨立性。(jf)