17/03/2026 13:40

【外圍經濟】高盛維持樂觀展望：美國維持牛市，預期標指衝擊7600點

《經濟通通訊社17日專訊》高盛最新美股策略報告指，美股牛市有望在今年延續，預期標普500指數有機會在2026年底上試約7600點水平。



高盛指出，在穩健的美國經濟增長、聯儲局利率環境趨於溫和，以及人工智能持續推動生產力之下，企業盈利有望進一步擴張，成為推動指數再創新高的關鍵動力。



高盛股票策略團隊預計，標普500成分股2026年每股盈利增長將加速至約12%左右，高於2025年的約10%增幅，反映企業在關稅壓力緩解、財政刺激及AI應用深化下，盈利質素與增長動能同步改善。



該行並預計，2026年美國實質國內生產總值增長約為2.6%，高於2025年的2.1%，雖略低於2024年的水平，但足以支持一輪「去通脹而不衰退」的擴張周期，有利股市估值維持在歷史合理區間上方。(kk)