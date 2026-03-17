17/03/2026 16:48

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▷ 截至1月三個月出口貨量升22.1%，進口升24.8%

▷ 同期出口價格升3.3%，進口價格升3.1% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社17日專訊》繼較早時發表2026年1月份對外商品貿易的貨值統計數字後，政府統計處今日發表該月份對外商品貿易貨量及價格統計數字。2026年1月與2025年1月比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別上升29.5%及33.9%。由於受到農曆新年假期在不同日子所影響，在作出按年比較時，把1月及2月份的貿易統計數字合併分析會較為合適。截至2026年1月為止的三個月與2025年同期比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別上升22.1%及24.8%。經季節性調整的數字顯示，截至2026年1月為止的三個月與對上三個月比較，商品整體出口貨量及進口貨量分別上升7.8%及9.2%。對外商品貿易貨量變動是從對外商品貿易貨值變動中扣除價格變動的影響而計算出來。2026年1月與2025年1月比較，商品整體出口價格及進口價格分別上升3.3%及3.1%。對外商品貿易的價格變動是以對外商品貿易的單位價格指數變動反映。這指數是根據平均單位價值或個別商品的實際價格來計算。貿易價格比率指數是根據商品整體出口價格指數與商品進口價格指數的比率計算出來。與2025年同期比較，這指數在2026年1月上升0.1%。表1載列按主要目的地劃分的商品整體出口單位價格和貨量的變動情況。2026年1月與2025年1月比較，輸往台灣(78.8%)、中國內地（內地）(36.3%)、越南(29.8%)及美國(19.0%)的整體出口貨量錄得升幅。另一方面，輸往印度的整體出口貨量則下跌19.0%。與此同時，輸往所有主要目的地的整體出口價格均上升：台灣(5.1%)、印度(3.7%)、內地(3.3%)、美國(2.9%)及越南(1.0%)。2026年1月與2025年1月比較，來自越南(123.4%)、韓國(59.0%)、內地(42.0%)及新加坡(40.0%)的進口貨量錄得升幅。另一方面，來自台灣的進口貨量則下跌0.7%。與此同時，來自所有主要供應地的進口價格均上升：韓國(8.5%)、台灣(4.1%)、內地(3.2%)、新加坡(2.4%)及越南(0.4%)。(ul)