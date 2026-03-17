17/03/2026 10:02

倫敦金屬交易所電子交易突暫停逾兩小時，銅鋁等所有合約受影響

《經濟通通訊社17日專訊》《彭博》報道，港交所（0388）倫敦金屬交易所（LME）所有合約的電子盤交易周一（16日）突然暫停超過兩小時，導致從鋁到鋅等各金屬市場的交易商無法下單，只能等待故障原因的進一步信息。



是次故障發生在金屬市場的關鍵時間點。每月第三個周三臨近，是LME合約流動性最集中的時段，同時伊朗戰爭正引發大宗商品價格劇烈波動。交易恢復後，交易所發言人稱問題源於LME主要電子撮合引擎出現故障。



停盤於當地時間下午2時44分開始，至下午5時30分重新啟動交易。交易暫停期間，LME發言人表示：「我們已意識到問題，正在盡快解決，但無法在收盤前及時修復定價中斷事件。」LME的收盤價通常在倫敦時間下午4時至5時之間設定。



該發言人指出，電子市場處於「技術性停盤」狀態，但「辦公室內交易」仍可正常進行，即經紀人之間依然可以通過電話或電子信息系統進行交易。



發言人補充，LME計劃在收盤價定價窗口結束後，通過備用服務器恢復電子盤交易。在此期間，收盤價將根據交易所的「備用定價級聯機制」進行計算。(ul)