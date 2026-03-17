17/03/2026 16:44

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▷ 該季GNR較GDP多933億，主因投資收益淨流入

▷ 2025全年GNR36662億元，按年增4.6% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社17日專訊》政府統計處今日發表2025年第四季及2025年全年的香港本地居民總收入及相關數字的初步統計數字。2025年第四季以當時市價計算的香港本地居民總收入（指香港居民透過從事各項經濟活動而賺取的總收入）較上年同期上升6.3%至9753億元。同季以當時市價計算的本地生產總值估計為8821億元，按年升幅為5.1%。2025年第四季的本地居民總收入較本地生產總值多出933億元，相當於該季本地生產總值的10.6%，主要是由於投資收益淨流入。扣除其間價格變動的影響後，2025年第四季的香港本地居民總收入較上年同期實質上升5.1%，而本地生產總值在同季實質上升3.8%。2025年第四季的香港初次收入（主要包括投資收益）總流入為5,235億元，較上年同期上升6.0%，相當於該季本地生產總值的59.3%。與此同時，二零二五年第四季的初次收入總流出亦較上年同期上升3.5%至4302億元，相當於該季本地生產總值的48.8%。就投資收益流入的主要組成部分而言，直接投資收益較上年同期上升2.6%，主要是因為部分本地大型企業在外地的直接投資收益增加。證券投資收益較上年同期錄得31.0%的顯著升幅，主要是由於本地投資者獲取的非本地股權證券的股息收益增加及本地投資者獲取的非本地債務證券的利息收益增加。就投資收益流出的主要組成部分而言，直接投資收益較上年同期上升4.0%，主要是由於部分大型跨國企業在本地的直接投資收益增加。證券投資收益顯著上升26.0%，主要是由於非本地投資者獲取的本地債務證券的利息收益增加及非本地投資者獲取的本地股權證券的股息收益增加。按國家/地區分析，2025年第四季，中國內地繼續是香港初次收入總流入的最主要來源地，佔當季總流入的46.6%。其次是英屬維爾京群島，佔15.3%。在初次收入總流出方面，英屬維爾京群島及中國內地在2025年第四季繼續是最主要目的地，分別佔當季總流出的25.7%及25.0%。就2025年全年而言，以當時市價計算的香港本地居民總收入較上年上升4.6%至36662億元。這較同年本地生產總值的33318億元多出3344億元，顯示有相等數額的初次收入淨流入，相當於該年本地生產總值的10.0%。2025年全年的初次收入總流入為22454億元，相當於同期本地生產總值的67.4%，而同期的初次收入總流出為19110億元，相當於同期本地生產總值的57.4%。扣除價格變動的影響後，2025年的香港本地居民總收入較2024年實質上升3.0%。(ul)