17/03/2026 15:31

【ＡＩ】百度發布「家用小龍蝦」，OpenClaw接入小度智能音箱

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明17日北京專電》百度今日舉行AI DAY活動，百度正式發布全球首款「家用小龍蝦」-小度龍蝦。該產品將OpenClaw複雜任務能力引入家庭空間，讓AI Agent從手機和電腦中走出來，成為全家人隨時可以調用的家庭助手。



據介紹，小度龍蝦具備「隨時可用，全家可用，閉環可用」三大特點。以往調用「龍蝦」，往往需要解鎖手機、打開應用、發布指令等多個步驟。小度龍蝦通過自然語音交互，讓用戶只需開口即可發起複雜任務，大幅降低AI Agent使用門檻，真正做到「隨時可用」；同時，依託小度設備，小度龍蝦不再局限於個人設備，而是進入家庭空間，成為「全家可用」的共享家庭助手。



能力層面，小度龍蝦實現了線上+線下任務全鏈路打通的「閉環可用」，可自動完成跨設備、跨應用的複雜任務。