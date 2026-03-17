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17/03/2026 15:05
澳元兌美元報0.7071，澳洲加息0.25厘符預期
美匯指數
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|美元/日圓
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|歐元/美元
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|美元/瑞郎
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|美元/人民幣
|6.8893/97
|6.8872/76
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|美元/港元
|7.8347/51
|7.8343/47
|7.8302/06
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