17/03/2026 17:06

機管局：香港機場2月客運量按年升20.1%，首兩個月升12%

《經濟通通訊社17日專訊》機管局公布，香港國際機場2月份客運量542萬人次，按年升20.1%，飛機起降量為3.21萬架次，按年升10.5%。月內貨運量按年增長11.6%至36.1萬公噸。月內貨運量按年增長11.6%至36.1萬公噸。



今年首兩個月，機場客運量及飛機起降量分別按年增加11.7%及6.2%，達1093萬人次及66545架次；1月及2月的合計客運量增長主要受惠於轉機/過境旅客量上升，按年攀升30%。期內，往來中國內地及東南亞的客運量錄得最顯著升幅。



首兩個月的貨運量按年增長8.2%至77.6萬公噸；其整體貨運量增長主要受到轉口貨運量按手跳升17%帶動所致；出口貨運量亦錄得7%增幅。在主要貿易地區中以往來歐洲、東南亞及中東的貨運量升幅最為明顯。(bi)