17/03/2026 11:42
《港元利率》港元拆息普遍向下，一個月拆息報2.08厘
《經濟通通訊社17日專訊》港元拆息普遍向下，而與樓按相關的一個月拆息報2.08173厘，升2.536基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.35446厘，跌1.018基點。
隔夜息報1.49786厘，升0.857基點；一周拆息跌3.298基點，報1.64756厘，兩周則跌1.363基點，報1.76667厘。長息方面，六個月拆息跌0.155基點，報2.60268厘，一年期則跌1.09基點，報2.81351厘。
港元匯價今日在7.8338-7.8256之間上落，最新報7.8336。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報1.49786厘，升0.857基點；一周拆息跌3.298基點，報1.64756厘，兩周則跌1.363基點，報1.76667厘。長息方面，六個月拆息跌0.155基點，報2.60268厘，一年期則跌1.09基點，報2.81351厘。
港元匯價今日在7.8338-7.8256之間上落，最新報7.8336。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|1.49786
|+0.857
|一周
|1.64756
|-3.298
|兩周
|1.76667
|-1.363
|一個月
|2.08173
|+2.536
|兩個月
|2.25446
|-0.072
|三個月
|2.35446
|-1.018
|六個月
|2.60268
|-0.155
|一年
|2.81351
|-1.09
資料來源：香港銀行公會