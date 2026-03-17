17/03/2026 10:56

《真知灼見－溫灼培》霍爾木茲海峽局部開，促油價回美股彈

《真知灼見》美以伊局勢至今仍未見緩和跡象。以色列指出，軍事行動最少需要維持3周，以打擊伊朗各地目標。相對而言，美國能源部長賴特則較樂觀，預期軍事行動將在未來數周內結束。明顯，不論是從以色列或美國的角度來看，美以伊軍事衝突都不會在短期內結束。基於這個情況，伊朗也很可能會繼續封鎖霍爾木茲海峽。



另一方面，美國總統特朗普雖然要求其盟友協助用軍艦打開海峽通道，卻遭盟友拒絕，所以按理油價應持續上升。然而，昨晚（16日）國際油價卻有所回落，紐約期油報93.50美元，下降5.21美元。造成此現象的原因是，美國財長貝森特表示，美方目前「可以接受」部分伊朗、印度與中國的油輪通過霍爾木茲海峽。起初市場擔心倘若伊朗不允許西方國家的油輪通過該海峽，美國也不會容許任何油輪通行，將導致雙方破局。但目前來看，美國似乎願意接受任何能降低油價的行動，即使伊朗油輪輸出石油也不阻攔，這解釋了油價回落的原因。既然油價的上升受到了限制，這也同時紓緩了對美股的壓力，但卻限制了美元強勢。今早（17日）於亞洲市場，美匯指數跌破100指數點，報99.9。當然，美以伊衝突一日未結束，仍會存在很多變數，所以短期內要油價大跌，或美股大舉反彈，相信可能性都不大。就讓我們密切觀察局勢變化。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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