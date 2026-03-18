18/03/2026 12:18

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▷ 法國外貿銀行指布倫特原油或升至每桶119美元

▷ 亞洲及歐洲面臨滯脹風險，運輸中斷威脅經濟 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道17日專訊》中東局勢未有緩和跡象，美國/以色列對伊朗襲擊所引發的戰爭已持續兩星期。法國外貿銀行經濟研究團隊近日發表題為「中東衝突：對全球經濟的衝擊及對金融市場的影響」的研究報告，內容如下。受戰爭影響，金融市場動盪不安，能源市場受到的干擾尤為突出。對於石油和天然氣，該行假設的基本情景是：供應中斷兩周，預計3月和4月布倫特原油均價為每桶90美元，歐洲天然氣(TTF)均價為每兆瓦時50歐元；如果出現嚴重且持續時間較長的供應中斷，布倫特原油價格可能飆升至每桶119美元，歐洲天然氣價格可能升至每兆瓦時108歐元。石油方面，戰略儲備可以在一定程度上緩解油價飆升的幅度，而天然氣由於難以存儲，各國儲備量不高，因此沒有庫存作為緩衝，市場和價格只能通過降低需求這一種管道來實現平衡。金屬市場也受到影響，供應衝擊推高了鋁價，並導致硫酸供應嚴重緊張，而硫酸是銅、鎳等基本金屬開採的關鍵原料。黃金最初作為避險資產價格飆升，如果衝突持續時間短，金價可能會回落至戰前水準；但如果戰爭持續時間過長，則可能因通脹而導致金價再次上漲。除了金屬之外，交通運輸中斷也威脅著貨運和航空旅行需求，進而打擊各國經濟。隨著衝突持續時間延長，全球經濟增長將放緩，石油進口國的貿易條件惡化，滯脹風險日益加劇。從區域角度看，除中東以外，亞洲受到的影響最為直接，其次是歐洲（由於能源價格上漲）和美洲。長期衝突對亞洲經濟體的威脅體現在以下方面：能源和食品價格上漲、交通運輸中斷、匯款減少以及金融環境收緊等問題將加劇亞洲經濟的困境。歐洲面臨通脹和增長風險，其影響程度取決於衝突持續時間 - 中期衝突可能導致物價持續上漲和潛在的加息，而嚴重的長期衝突則可能導致滯脹和經濟放緩，從而需要採取更緊縮的貨幣政策。對美國而言，長期衝突將導致美國持續通脹以及經濟增長嚴重放緩，迫使美聯儲實施四次降息。拉丁美洲將面臨增長放緩、通脹加劇和貨幣貶值。地緣政治帶來的衝擊通常持續時間較短，對大多數資產類別而言，即時影響多於持久趨勢。自戰爭開始以來，美國風險資產表現優異，而亞洲和新興市場則表現落後。如果衝突持續時間較短，預計市場將會轉向歐洲和新興市場，美國股市在2026年的表現將與歐洲股市持平。外匯市場方面，投資者尋求避險資產，推高了美元和瑞士法郎，但法國外貿銀行預計長期上美元將會走弱，有利於歐元和日圓的回升。利率方面，該行預計歐元區主權債券利差將擴大（法國、義大利），前景傾向於做空Schatz（德國短期債券）。房地產市場方面，中東動盪可能有利於具有避險作用的西歐和亞洲市場。(hl)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。