17/03/2026 11:47

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 安聯投資預期聯準會3月會議維持利率不變

▷ 中東衝突增添經濟前景額外風險

▷ 核心PCE物價指數未顯著回落，仍處3%水平 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道17日專訊》安聯投資公募市場首席投資總監Michael Krautzberger預期聯儲局將於3月17日至18日的會議上維持利率不變，但少數委員可能傾向減息。雖然議息結果或與市場定價及普遍預期一致，市場焦點將轉向通脹與就業數據之間持續出現的落差，以及中東衝突可能帶來的外溢風險。*PCE物價指數未顯著回落，中東衝突增添額外風險*聯邦公開市場委員會在1月會議上的立場溫和偏鷹，已為政策定下更審慎的基調。會議紀錄顯示，多數委員認為通脹持續高於目標水平存在顯著風險，部分成員更支持利率決策應具備「雙向性」，而非只強調減息的可能性。2月的就業數據遜於預期，即使其他指標如消費物價指數(CPI)看似較為溫和，但聯儲局偏好的通脹指標，即是核心個人消費支出(PCE)物價指數，卻仍然徘徊在3%水平，未見顯著回落。中東衝突為經濟前景增添額外風險。若衝突持續，所衍生的滯脹壓力或會令聯儲局更難「淡化」供應面衝擊的短期影響。從歷史經驗看，除非經濟衰退風險顯著上升，否則在油價大幅飆升並且通脹持續高企的環境下，聯儲局甚少出現放寬貨幣政策的先例。*料今年下半年最後一次減息，維持對美國國債短倉立場*最新的經濟與利率預測很可能會反映上述不確定性。預期聯儲局會適度下調其12月的「金髮女孩」式的樂觀情景，即強勁增長、勞動市場改善及通脹持續回落並行的組合。雖然今年與明年各減息一次的「中位數」預期將維持不變，但預測分布或會向「減息幅度較小」的方向傾斜。在隨後的新聞發布會上，主席鮑威爾預料被問及多項議題，包括地緣政治局勢對貨幣政策的影響、根據《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)裁決後關稅調整的效應、政治干預對聯儲局獨立性的潛在影響，以及他在5月結束主席任期後會否留任聯儲局理事。總體而言，預期鮑威爾將重申聯儲局的觀望取態，指出短期政策前景能見度仍偏低，但對人工智能與生產力提升所帶來的中期供應面改善保持審慎樂觀。安聯投資的基本情景仍然預期，候任主席Kevin Warsh將於今年下半年實施最後一次減息；然而，除非經濟或勞動市場出現更明顯的放緩跡象，貨幣政策傾向不再進一步寬鬆。在這背景下，現階段維持對美國國債短倉的立場，並繼續看好美國七年期與三十年期國債利率曲線趨陡的配置。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。