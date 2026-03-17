17/03/2026 09:27
【聚焦人幣】人民幣中間價升96點子，止三連跌，報6.8961
《經濟通通訊社17日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8961，較上個交易日升96點子，止三連跌，較市場預測偏弱約90點，上個交易日報6.9057。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.8961
|-96.00
|1歐元/人民幣
|7.9238
|+278.00
|100日圓/人民幣
|4.3293
|+17.00
|1港元/人民幣
|0.8807
|-14.40
|1英鎊/人民幣
|9.1725
|+276.00
|1澳元/人民幣
|4.8668
|+331.00
|1紐元/人民幣
|4.0299
|+297.00
|1新加坡/人民幣
|5.3922
|+96.00
|1瑞郎/人民幣
|8.7431
|+57.00
|1加元/人民幣
|5.0339
|-17.00
|1人民幣/林吉特
|0.5694
|-7.30
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.8019
|+1935.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4229
|-232.00
|1人民幣/韓元
|216.4800
|-29.00