17/03/2026 17:21

【ＡＩ】百度沈抖：百度搜索Skill下載量逾4.5萬次，居ClawHub平台首位

《經濟通通訊社17日專訊》在百度「龍蝦」戰略全景發布會上，百度集團(09888)執行副總裁、百度智能雲事業群總裁沈抖表示，搜索能力是OpenClaw這類AI Agent落地的重要基礎設施。OpenClaw官方技能商店ClawHub顯示，百度搜索Skill下載量超45000次，較一周前持續高速增長，穩居ClawHub平台全球下載量第一的搜索引擎官方技能插件。



據介紹，OpenClaw在執行任務時，需要聯網獲取實時信息和準確數據，搜索類Skill相當於為其提供持續更新的信息來源，協助Agent連接現實世界並調取所需數據。



百度搜索Skill專為生成式AI提供全網實時信息檢索服務，具備海量站點覆蓋廣度與中文領域內容理解深度，並由百度官方持續維護、符合國內數據安全規範要求，同時還可與百度百科、百度學術等官方生態Skills矩陣協同，提供高權威性、強時效性、高準確性的搜索結果，進一步提升用戶「養蝦」體驗。(wn)