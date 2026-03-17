17/03/2026 11:06

【ＡＩ】地平線地瓜機器人完成1.2億美元B1輪融資，滴滴、美團龍珠等投資

《經濟通通訊社17日專訊》地平線宣布，地瓜機器人近期完成1.2億美元B1輪融資。繼2025年完成1億美元A輪融資後，地瓜機器人A輪、B輪，兩輪融資總額達到2.2億美元。



本輪投資者包括Synstellation Capital、滴滴、美團龍珠等頭部產業資本，柏睿資本、九陽家辦、甬寧高芯、北汽產投、九坤創投、芯聯資本、雅瑞資本等戰略投資機構，以及錦秋基金、星睿資本、初心資本、庚辛資本、沄柏資本等一線財務投資機構。同時，高瓴創投、新加坡淡馬錫旗下Vertex Growth基金、線性資本、和暄資本、黃浦江資本、五源資本、梅花創投等老股東跟投。



地瓜機器人是地平線(09660)子公司，前身是其機器人事業部，2024年5月正式獨立。地平線專注汽車芯片和智能輔助駕駛業務，地瓜機器人基於地平線技術支持，開發面向機器人的芯片和算法平台。(jq)