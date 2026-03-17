17/03/2026 14:19
《中國要聞》上海2025年總生育率0.66，創下近年第二低紀錄
《經濟通通訊社17日專訊》上海衛健委最新統計資料顯示，上海去年總生育率0.66，低於2024年，也低於COVID-19疫情前，創下近年公開數據第2低紀錄。
上海衛健委發布的「2025年上海市人口監測統計資料主要數據彙編」顯示，去年上海戶籍人口總生育率(total fertility rate, TFR)0.66，平均一名育齡婦女生育0.66個孩子，較2024年0.72下滑，低於人口替代水準2.1。
這份統計資料指出，上海去年平均初育年齡32.22歲、平均生育年齡32.98歲，均較2024年延後；2024年平均初育年齡31.81歲、平均生育年齡32.58歲。
2023年上海總生育率0.6，創下近年公開數據最低紀錄，2024年一度上升達0.72，2025年降為0.66，成為近年公開數據第2低紀錄。(jq)
上海衛健委發布的「2025年上海市人口監測統計資料主要數據彙編」顯示，去年上海戶籍人口總生育率(total fertility rate, TFR)0.66，平均一名育齡婦女生育0.66個孩子，較2024年0.72下滑，低於人口替代水準2.1。
這份統計資料指出，上海去年平均初育年齡32.22歲、平均生育年齡32.98歲，均較2024年延後；2024年平均初育年齡31.81歲、平均生育年齡32.58歲。
2023年上海總生育率0.6，創下近年公開數據最低紀錄，2024年一度上升達0.72，2025年降為0.66，成為近年公開數據第2低紀錄。(jq)