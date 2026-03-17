17/03/2026 18:04

【ＡＩ】北京市啟動專項行動，整治AI換臉、AI生成謠言等濫用AI技術亂象

《經濟通通訊社17日專訊》為進一步整治AI技術濫用亂象，切實維護清朗網絡環境，促進人工智能技術健康發展，北京市網信辦啟動為期1個月的「清朗京華．AI向善」專項行動。此次專項行動重點整治五類突出問題：



一是嚴厲打擊利用AI生成合成色情低俗信息。重點整治利用AI生成合成傳播色情低俗、暴力血腥、危害未成年人身心健康、為AI「脫衣」惡意應用程序引流、售賣AI「脫衣」違規服務等違法違規信息。



二是堅決整治利用AI生成假冒他人侵權信息。重點整治未經權利人授權，利用AI換臉、聲音合成、深度偽造技術手段，假冒運動員、演員、主持人、企業家等公眾人物形象，用於商業營銷、廣告推廣等違法違規行為。



三是堅決查處利用AI生成虛假謠言信息。重點整治利用AI技術，拼接篡改、惡意編造涉時政、民生、災情、突發事件等信息，借熱點事件移花接木、惡意偽造現場、偽造官方通報、惡意炒作等虛假不實信息。



四是從嚴整治售賣、教授「去AI標識」等行為。重點整治以牟利為目的，通過電商平台、社交平台、論壇貼吧、網盤群組等渠道，售賣、教授用於去除、篡改及隱藏AI標識的工具、軟件、教程及服務。



五是督導平台強化AI生成合成內容識別、審核、處置能力。督促網站平台切實履行主體責任，提升AI生成合成內容技術監測、智能識別、溯源檢查、快速處置能力。(jq)