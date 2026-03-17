17/03/2026 09:35

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期開市升117點子，報6.8880

《經濟通通訊社17日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.8961，較上個交易日升96點子，止三連跌，較市場預測偏弱約90點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開117點子，報6.8880，上個交易日即期匯率收盤報6.8997。



市場人士稱，目前中東地緣局勢仍緊張，國際油價延續高位震盪，但市場會逐漸脫敏，焦點慢慢回到經濟基本面。對人民幣而言，短期料跟隨美元波動，中期則維持偏升。



美伊戰爭仍在推進，隔夜布倫特原油維持在100美元/桶上方，而美元指數則暫時回到100下方。招商銀行金融市場部稱，目前美伊雙方仍然遵守不襲擊能源設施的底線，戰爭的影響尚未到完全不可逆的地步，操作思路仍以逢高做空美元為主。(jq)