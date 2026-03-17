17/03/2026 16:40

【聚焦人幣】人幣即期收升120點子，兩連升，報6.8877

《經濟通通訊社17日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.8877，較上個交易日4時30分收盤價升120點子，兩連升，全日在6.8816至6.8910之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升3點子，報6.8891。



今日人民幣兌一美元中間價報6.8961，較上個交易日升96點子，止三連跌，較市場預測偏弱約90點。



市場人士表示，隔夜美元指數失守100關口，自10個月高點回落。不過中東戰事仍在延續，市場仍存較大不確定性，短期人民幣料跟隨美元波動。他們指出，目前國際油價仍在高位震盪，不過市場會逐漸脫敏，焦點將回到經濟基本面，關注本周主要央行議息會議。



「油價又開始往上走了，中東戰事估計還得持續一段時間，美元仍可能維持在高位。」一外資行交易員稱，「人民幣繼續逢高結匯，看漲。」(jq)