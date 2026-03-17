17/03/2026 08:55

【ＡＩ】英偉達預計2027年底AI晶片收入將達至少1萬億美元

《經濟通通訊社17日專訊》英偉達CEO黃仁勳在GTC大會表示，到2027年底，其Blackwell和Rubin晶片將至少創造1萬億美元收入。



在黃仁勳發言後，公司股票一度上漲4.8%後，不過很快回吐部分漲幅，周一在紐約市場收盤上漲1.6%，報183.19美元。



此外，英偉達還在GTC大會上發布新產品，公司將增加一款採用從初創公司Groq所收購技術製造的Groq 3 LPU晶片，預計第三季出貨。英偉達表示，該晶片將提升人工智能系統的回應速度。



該公司亦展示了一款採用中央處理器(CPU)的新型電腦系統，標誌公司進一步擴展至長期由英特爾主導的CPU領域。黃仁勳表示，CPU肯定是一項價值數以十億美元的機會。(rc)