17/03/2026 09:28

【特朗普當政】油價飆升衝擊市場降息預期，大摩仍預計聯儲局6月下調利率

《經濟通通訊社17日專訊》摩根士丹利維持聯儲局在6月重啟降息，並在9月再次下調利率 的預測，儘管油價飆升已促使投資者下調對今年降息幅度的押注。



摩根士丹利首席美國經濟學家Michael Gapen周一（16日）表示：「我們仍然認為6月和9月，當然也存在被推遲的風險。」他認為面臨的風險主要在於，聯儲局等待的時間愈晚及愈久，之後可能就愈需要額外再進行一次降息。



這一預測與市場定價形成反差。伊朗戰爭爆發後的油價大漲可能導致通脹重新抬頭，或限制聯儲局放鬆貨幣政策的空間，市場迅速下調對降息的預期。



目前與聯儲局政策利率掛勾的期貨預計在12月降息25個基點。市場認為9月降息25個基點的可能性為60%。(rc)