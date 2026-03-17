17/03/2026 12:29

【外圍經濟】澳洲央行宣布加息0.25厘，警告通脹或較長時間超出目標

《經濟通通訊社17日專訊》澳洲央行一如預期宣布加息0.25厘，指標利率升至4.1厘，重返去年4月水平，並連續兩次會議加息。



央行議息聲明指出，短期通脹預期指標已經上升，並警告通脹率高於目標水平的時間，可能比原先預期更長，存在重大風險。



央行表示，過去1個月匯率、貨幣市場利率及國債債息都上升，很大程度反映市場對貨幣政策走向預期，預料澳洲及大多數發達經濟體將會加息，以應對中東衝突可能帶來的通脹影響。



央行亦表示，去年下半年起通脹顯著回升，2月會議以來，部分通脹升勢反映產能壓力增加。中東衝突導致燃油價格急升，若情況持續，將進一步推高全球能源價格及通脹。(rc)