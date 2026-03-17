17/03/2026 15:08

【外圍經濟】三星據悉在韓國停售三摺疊智能手機，原因是生產成本過高

《經濟通通訊社17日專訊》據外媒報道，業內人士周二（17日）透露，儘管市場需求強勁，但由於生產成本過高，三星電子已停止在韓國銷售高階摺疊式智能手機Galaxy Z TriFold。



這是三星的首款三摺疊螢幕手機，於去年12月發布，該機型採用雙摺疊鉸鏈設計，完全展開後配備10英寸顯示屏，並在上市首日即售罄。



這款手機在韓國的售價為359萬韓元（約2400美元），儘管出貨量有限，但三星在韓國市場仍進行了十餘次補貨。



業內人士表示，三星電子暫停銷售這款手機的原因是生產成本過高，而近期全球記憶體晶片價格的上漲更令成本進一步提高。另一些人則認為，Galaxy Z TriFold的發表是為了展示三星的技術競爭力，現在已經完成歷史任務。



不過，在包括美國在內仍有庫存的國家，銷售將繼續進行。(rc)