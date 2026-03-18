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18/03/2026 09:06
美匯指數報99.592，美國最新ADP就業職位4周平均僅增9千個
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|99.592
|99.575
|0.017
最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|159.06/10
|158.80/84
|158.98/02
|歐元/美元
|1.1531/35
|1.1541/45
|1.1540/44
|英鎊/美元
|1.3350/54
|1.3360/64
|1.3353/57
|美元/瑞郎
|0.7851/55
|0.7845/49
|0.7844/48
|美元/加元
|1.3690/94
|1.3687/91
|1.3689/93
|澳元/美元
|0.7105/09
|0.7110/14
|0.7102/06
|紐元/美元
|0.5857/61
|0.5860/64
|0.5855/59
|美元/人民幣
|6.8862/66
|6.8867/71
|6.8867/71
|美元/港元
|7.8378/82
|7.8369/73
|7.8360/64
上述報價只供參考用