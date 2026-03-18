18/03/2026 07:55

《國金頭條》投資者情緒轉向謹慎樂觀，美股連續第二個交易日上漲

《經濟通通訊社18日專訊》美股周二（17日）收市微升，三大指數連續第二個交易日上漲。伊朗戰事進入第三周，但投資者情緒轉向謹慎樂觀。



道指收市升46.85點，或0.1%，報46993.26點；標指收市升16.71點，或0.25%，報6716.09點；納指升105.35點，或0.47%，報22479.53點。



科技巨企方面，特斯拉(US.TSLA)升0.9%，英偉達(US.NVDA)跌0.7%，Meta(US.META)升0.8%，蘋果(US.AAPL)升0.6%，谷歌(US.GOOG)升1.6%，亞馬遜(US.AMZN)升1.6%。



國際油價續升，紐約期油上漲約3.4%，報每桶95.61美元；布蘭特期油升3.5%，報103.8美元。



市場等待聯儲局周三議息



市場等待聯儲局周三（18日）議息會議結果，市場預期維持利率不變，油價上漲推升通脹預期抑制減息可能。



美匯指數微跌0.2%，報99.58，惟整體維持在100關口下方震盪。​美元兌日圓匯率日內報159.03，基本持平。美元整體走強但對日圓漲勢趨緩。歐元兌美元匯率報1.1536，微升0.3%。



國際現貨黃金於5000美元關口反覆整固，日內微跌約0.1%，報5000.62美元。紐約期金基本持平，報5002美元。(jf)