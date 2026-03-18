18/03/2026 08:09

【中東戰火】伊朗戰火第18天，戰時國安領導人拉里賈尼在空襲中身亡

《經濟通通訊社18日專訊》伊朗政府證實，國家安全負責人、戰時關鍵領導人物拉里賈尼，在以色列周二（17日）夜間發動的空襲中身亡。



由拉里賈尼領導的伊朗最高國家安全委員會在聲明中確認其死訊，但未提供更多細節。根據半官方的塔斯尼姆通訊社報導，他與兒子Morteza一同身亡。



以色列當天較早前稱，已在夜間行動中「消滅」拉里賈尼，並表示此次行動還擊斃了伊朗准軍事組織巴斯基的指揮官。伊斯蘭革命衛隊此前已證實該指揮官身亡。



拉里賈尼是自2月28日美以發動戰爭，殺死精神領袖哈梅內伊以來，伊朗遇害級別最高的人物。此次斬首行動是持續18天衝突的最新升級。分析指，作為溫和保守派，拉里賈尼的身亡使強硬派，以及伊斯蘭革命衛隊現存高級軍官得以掌控局勢。(jf)