18/03/2026 11:22

【中東戰火】穆迪警告若油價續高企數周，美經濟衰退機率恐逾五成

《經濟通通訊社18日專訊》穆迪分析首席經濟學贊迪警告，若國際油價在未來數周內持續維持高位，美國經濟將難以避免陷入衰退。



他指出，只要霍爾木茲海峽對油輪交通仍實質關閉，美國經濟前景將持續惡化，儘管美國本土石油及天然氣產量已接近消費水平。



受伊朗衝突影響，霍爾木茲海峽航運持續中斷，全球供應擔憂加劇。在伊朗戰事爆發前，穆迪基於機器學習模型的領先指標顯示，美國未來12個月衰退機率已達49%，贊迪預期下次數據將突破50%。



美國經濟已現疲態，2025年第四季國內生產總值(GDP)經修訂僅增長0.7%，遠低於第三季的4.4%，勞動市場及多項指標同步走弱。贊迪強調，歷史上自二戰以來，除2020年疫情外，每次美國衰退前均伴隨油價大幅上漲，此次中東局勢恐成通脹新衝擊，重創消費者購買力。(kk)