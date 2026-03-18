18/03/2026 13:52

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▷ 投資推廣署協助560間企業在港開設或擴展業務

▷ 港府於吉隆坡、開羅及伊茲密爾設經貿辦及顧問辦事處 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社18日專訊》商務及經濟發展局局長丘應樺表示，根據投資推廣署與政府統計處進行的統計調查，去年來自內地及海外的駐港公司數目高達11070間，按年上升約11%，創下歷史新高；僱用人數達50.9萬人，按年上升3%。他強調，統計調查結果證明國際商界對香港營商環境充滿信心。丘應樺書面回覆立法會議員質詢時指出，去年投資推廣署共協助560間海外及內地企業在港開設或擴展業務，按年上升超過4%，同樣創下歷史新高。這些企業的首五大行業分別為金融服務及金融科技、創新及科技、家族辦公室、旅遊及款待，以及消費產品。預計它們在設立或擴展業務的首年，將合共創造超過10700個職位，帶來直接投資額近694億元。*拓展新興市場，設吉隆坡經貿辦專組及中東顧問辦事處*丘應樺透露，投資推廣署正積極拓展新興市場招商引資工作。去年12月成立的駐吉隆坡經貿辦，預計今年上半年將成立專組，深化在東盟地區的合作。此外，投資推廣署在2024/25年度已於埃及首都開羅及土耳其第三大城市伊茲密爾開設顧問辦事處，旨在將中東及北非等高潛力新興國家的資金和企業「引進來」。談及招商引資新措施，丘應樺表示，去年施政報告宣布多項加強招商引資工作的舉措，包括加強支援內地企業經香港「出海」。局方已成立跨局、跨部門、跨機構的「內地企業出海專班」，主動招攬內地企業利用香港平台拓展國際業務，並為它們「量身定制」全方位支援服務。(ul)