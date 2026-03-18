18/03/2026 16:35

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▷ 總就業人數減少2900人至366.3萬

▷ 失業人數減少3700人至13.47萬 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社18日專訊》​根據政府統計處今日發表的最新勞動人口統計數字，經季節性調整的失業率由2025年11月至2026年1月的3.9%下跌至2025年12月至2026年2月的3.8%。就業不足率在該兩段期間則保持不變，維持於1.7%的水平。與2025年11月至2026年1月比較，在2025年12月至2026年2月期間，許多主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）均見下跌，其中零售業、住宿服務業，以及地基及上蓋工程業有較明顯的跌幅。各行業的就業不足率則變動不一，但幅度普遍不大。總就業人數由2025年11月至2026年1月的366.59萬人，下跌至2025年12月至2026年2月的3 66.3萬人，減少約2900人。同期的總勞動人口亦由380.43萬人下跌至379.77萬人，減少約6 600人。失業人數（不經季節性調整）由2025年11月至2026年1月的13.84萬人下跌至2025年12月至2026年2月的13.47人，減少約3700人。同期的就業不足人數亦由65100人下跌至63400人，減少約1700人。勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示，025年12月至2026年2月經季節性調整的失業率較上一個三個月期間微跌0.1個百分點至3.8%。與此同時，就業不足率維持在1.7%不變。同期勞動人口和總就業人數輕微下跌，失業人數亦有所減少。展望未來，孫玉菡指香港經濟持續增長的勢頭應會繼續支持整體勞工市場，儘管一些本地行業的就業情況或會因其業務表現而仍受挑戰。政府會對各項外圍不確定因素的演變保持警覺，密切監察會否對相關行業的企業招聘意欲有影響。(ul)