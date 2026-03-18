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18/03/2026 15:04
美元兌日圓報158.76，日本2月意外錄得貿易順差573億日圓
美匯指數
|指數
|上日價
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最新美元匯價
|貨幣名稱
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|1.1544/48
|1.1540/44
|英鎊/美元
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|1.3353/57
|美元/瑞郎
|0.7854/58
|0.7851/55
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|美元/加元
|1.3704/08
|1.3704/08
|1.3689/93
|澳元/美元
|0.7117/21
|0.7119/23
|0.7102/06
|紐元/美元
|0.5865/69
|0.5869/73
|0.5855/59
|美元/人民幣
|6.8742/46
|6.8730/34
|6.8867/71
|美元/港元
|7.8380/84
|7.8377/81
|7.8360/64
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