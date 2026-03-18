18/03/2026 08:53

【中東戰火】滙控擬發行伊朗衝突後首批主要貨幣AT1債，籌資25億美元

《經濟通通訊社18日專訊》據《彭博》報道，滙控(00005)正發行自伊朗衝突爆發以來的首批主要貨幣額外一級資本債券（AT1債券）。滙豐計劃透過發行兩份永續債券籌集25億美元，這兩份債券的首次贖回期限分別為5.5年和10年，初始發行利率分別為6.75厘和7厘。



報道指，近幾星期來，由於中東戰爭和銀行對私人信貸的風險敞口雙重擔憂動搖了金融業，信貸市場上AT1債券的新發行已陷入停滯。今年年初，市場上的AT1債券的發行速度尚算明快，最後一次發行記錄於2月底戰事爆發前不久。



報道稱，儘管AT1債券風險較高，通常在市場動盪時期會經歷更大的波動，但現有AT1債券在是次信貸市場拋售潮中倖免於最嚴重的衝擊。投資者正緊握這些債券，擔心一旦市場平息，將錯失以合理價格再次購入的機會。



據彭博數據顯示，滙控有一筆10億英鎊(約13.4億美元)的AT1債券，該債券的首次贖回日為9月。滙控是全球最大的AT1債券發行機構，未償還的深度次級債券(deeply subordinated debt)總額超過230億美元。(bi)