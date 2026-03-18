18/03/2026 11:44

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 1.4406 -5.726 一周 1.57911 -6.845 兩周 1.94595 +17.928 一個月 2.07298 -0.875 兩個月 2.2431 -1.136 三個月 2.34 -1.446 六個月 2.60268 - 一年 2.82607 +1.256

《經濟通通訊社18日專訊》港元拆息個別發展，而與樓按相關的一個月拆息報2.07298厘，跌0.875基點，是3月16日後最低；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.34厘，跌1.446基點，是2025年8月18日後最低。隔夜息報1.4406厘，跌5.726基點；一周拆息跌6.845基點，報1.57911厘，兩周則升17.928基點，報1.94595厘。長息方面，六個月拆息無升跌，報2.60268厘，一年期則升1.256基點，報2.82607厘。港元匯價現報7.8381，曾貶值最多27點子，報7.8389元，創逾7個月以來最弱，亦曾升值最多8點子，報7.8354元。資料來源：香港銀行公會