18/03/2026 11:44
《港元利率》港元拆息個別發展，一個月拆息轉跌報2.07厘，港匯見7個月最弱
《經濟通通訊社18日專訊》港元拆息個別發展，而與樓按相關的一個月拆息報2.07298厘，跌0.875基點，是3月16日後最低；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.34厘，跌1.446基點，是2025年8月18日後最低。
隔夜息報1.4406厘，跌5.726基點；一周拆息跌6.845基點，報1.57911厘，兩周則升17.928基點，報1.94595厘。長息方面，六個月拆息無升跌，報2.60268厘，一年期則升1.256基點，報2.82607厘。
港元匯價現報7.8381，曾貶值最多27點子，報7.8389元，創逾7個月以來最弱，亦曾升值最多8點子，報7.8354元。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報1.4406厘，跌5.726基點；一周拆息跌6.845基點，報1.57911厘，兩周則升17.928基點，報1.94595厘。長息方面，六個月拆息無升跌，報2.60268厘，一年期則升1.256基點，報2.82607厘。
港元匯價現報7.8381，曾貶值最多27點子，報7.8389元，創逾7個月以來最弱，亦曾升值最多8點子，報7.8354元。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|1.4406
|-5.726
|一周
|1.57911
|-6.845
|兩周
|1.94595
|+17.928
|一個月
|2.07298
|-0.875
|兩個月
|2.2431
|-1.136
|三個月
|2.34
|-1.446
|六個月
|2.60268
|-
|一年
|2.82607
|+1.256
資料來源：香港銀行公會