18/03/2026 11:34

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▷ 聯儲局或上調經濟預測，點陣圖保留2026年減息一次

▷ 鮑威爾或強調能源價格與金融環境風險 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道18日專訊》普徠仕(T. Rowe Price)首席美國經濟學家Blerina預計聯儲局在3月會議上不會調整政策利率。聯邦公開市場委員會將公布最新經濟預測，預料修訂方向略偏鷹派（即增長與通脹預測上調）。不過，「點陣圖」預計仍會顯示2026年將減息一次，這與去年12月相同，但存在不減息的風險。這將有助聯儲局在能源價格上升帶來的通脹上行風險，以及2月就業報告疲弱所反映的勞動市場下行風險之間取得平衡。Blerina對聯儲局在今年下半年轉趨鴿派的基本觀點仍未改變，儘管市場定價目前已明顯偏離她的預期。在假設能源價格衝擊不會推高核心通脹的情況下，她仍認為今年可能減息2至3次，而未來12個月則可能減息3至4次。相較之下，市場目前僅反映今年減息約一次，並幾乎未預期2027年上半年會減息。市場定價的變化主要由能源價格衝擊所推動，而她認為該因素對9至12個月後貨幣政策決策的影響將較為有限。*若核心通脹預測大幅上調，點陣圖料維持今年減息一次預測*市場預期目前普遍認為，聯儲局在3月會議上將維持利率不變，區間維持在3.5%至3.75%。市場關注的焦點將轉向最新公布的《經濟預測摘要》(SEP)，以及油價上升對聯儲局政策評估的影響。在SEP方面，預計勞動市場與核心通脹預測將略為上調，而整體個人消費開支物價指數(PCE)的預測可能出現較明顯上調，主要反映近期汽油價格上升。整體與核心PCE預測之間的差距，或將再次印證多數聯儲局官員的基本判斷，即只要通脹預期保持穩定，供應端衝擊對核心通脹及未來通脹走勢的影響將相對有限。在去年12月的SEP中，2026年PCE通脹（按第四季同比）預測為2.4%。若假設油價上升，該預測可能被上調至接近3%。與此同時，核心PCE預測則可能上調至約2.6%，主要反映近期數據帶來的上行意外。若核心通脹預測出現更大幅度上調，將意味委員會認為能源價格衝擊可能持續更長時間，並帶來較模型估計更大的第二輪效應。在此情況下，預期「點陣圖」會維持2026年減息一次的預測，以平衡能源價格上升帶來的通脹上行風險，以及2月就業數據疲弱所反映的勞動市場下行風險。*鮑威爾很可能採較審慎語氣，強調近期事態發展構成風險*聯儲局亦將參考FRB/US經濟模型的預測情境，該模型顯示，在通脹預期保持穩定的前提下，能源價格衝擊對核心通脹及未來通脹走勢的影響相對有限。因此，SEP中的核心通脹預測可能不會出現太大調整。不過，聯儲局主席鮑威爾在記者會上很可能採取較審慎的語氣，強調近期事態發展對聯儲局雙重使命均構成風險。鮑威爾或會從金融市場傳導機制角度闡述相關風險。他可以指出能源現貨與期貨價格上升對通脹構成直接上行風險；同時，金融環境收緊亦會抑制內需（包括利率預期上升及能源成本上升），使企業更難將成本上升轉嫁至消費者，從而限制能源價格衝擊對核心通脹造成持續影響。(wa)