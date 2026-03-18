18/03/2026 11:35
【議息前瞻】荷寶料各國央行議息聲明偏鴿，並為日後加息預留空間
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▷ 荷寶預期各國央行議息聲明偏鴿
▷ 美聯儲可專注處理國內經濟議題
▷ 歐洲央行政策空間最狹窄
▷ 美聯儲可專注處理國內經濟議題
▷ 歐洲央行政策空間最狹窄
整體而言，該行預期各國央行將聚焦短期的經濟增長衝擊，並淡化由能源及供應鏈引發的整體通脹飆升。因此，各國央行的議息聲明料將偏鴿，但同時會視乎數據表現，為日後加息預留空間；而未來數次會議仍有減息撐經濟的餘地。
*美儲局可專注處理國內經濟，歐洲央行政策空間恐最狹窄*
澳洲央行率先議息。澳洲為能源及原材料出口國，相較其他國家受到的衝擊程度較小。聯儲局的處境可謂最具優勢。由於美國具備能源出口能力，足以緩衝高昂的能源成本，令局方可專注處理國內經濟議題。勞動市場將成為聯儲局決策的關鍵因素，惟目前數據尚不足以支持減息。鑑於目前利率已接近中性水平、經濟增長尚算平穩，加上候任主席即將上場，預期當局將維持利率不變。至於美國政府方面，施政焦點將落在攸關選票的汽油價格以及發放退稅支票等事務上。
歐洲央行的政策空間恐怕最為狹窄，皆因其單一目標為維持物價穩定。回顧2008年全球金融海嘯及2011年歐債危機，歐洲央行均在危機爆發之際加息；但時移世易，如今歐洲央行已具備量化寬鬆政策工具，相信亦已吸取歷史教訓。預期歐洲央行將聚焦核心消費物價指數及第二輪通脹效應，而非整體通脹數據；當前工資通脹壓力亦見回落。
對於中東局勢，該行認為霍爾木茲海峽何時重開，完全取決於伊朗的取態，海峽封鎖時間愈長，對全球經濟的拖累將愈加深遠。(wa)