18/03/2026 11:35

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▷ 美聯儲可專注處理國內經濟議題

▷ 歐洲央行政策空間最狹窄 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道18日專訊》本周全球迎來「超級央行周」，市場關注各國央行如何應對霍爾木茲海峽遭封鎖對油價以至全球經濟的困擾。荷寶投資管理(Robeco)多元資產策略總監及股票解決方案、投資解決方案聯席主管Colin Graham指，雖然利率並非應對供應衝擊的精準工具，但歷史經驗顯示，加息確實能有效遏抑通脹。在核心通脹壓力全面升溫前，央行仍有減息以支持經濟增長的空窗期。整體而言，該行預期各國央行將聚焦短期的經濟增長衝擊，並淡化由能源及供應鏈引發的整體通脹飆升。因此，各國央行的議息聲明料將偏鴿，但同時會視乎數據表現，為日後加息預留空間；而未來數次會議仍有減息撐經濟的餘地。*美儲局可專注處理國內經濟，歐洲央行政策空間恐最狹窄*澳洲央行率先議息。澳洲為能源及原材料出口國，相較其他國家受到的衝擊程度較小。聯儲局的處境可謂最具優勢。由於美國具備能源出口能力，足以緩衝高昂的能源成本，令局方可專注處理國內經濟議題。勞動市場將成為聯儲局決策的關鍵因素，惟目前數據尚不足以支持減息。鑑於目前利率已接近中性水平、經濟增長尚算平穩，加上候任主席即將上場，預期當局將維持利率不變。至於美國政府方面，施政焦點將落在攸關選票的汽油價格以及發放退稅支票等事務上。歐洲央行的政策空間恐怕最為狹窄，皆因其單一目標為維持物價穩定。回顧2008年全球金融海嘯及2011年歐債危機，歐洲央行均在危機爆發之際加息；但時移世易，如今歐洲央行已具備量化寬鬆政策工具，相信亦已吸取歷史教訓。預期歐洲央行將聚焦核心消費物價指數及第二輪通脹效應，而非整體通脹數據；當前工資通脹壓力亦見回落。對於中東局勢，該行認為霍爾木茲海峽何時重開，完全取決於伊朗的取態，海峽封鎖時間愈長，對全球經濟的拖累將愈加深遠。(wa)