18/03/2026 11:51
【議息前瞻】普徠仕：英國經濟或步入衰退，英倫銀行料維持利率不變
摘要 意見回饋
免責聲明
本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
▷ 英國1月GDP增長停滯，低於市場預期
▷ 服務業疲弱，屬經濟核心部分
▷ 中東衝突推升油價，通脹升消費受抑
▷ 服務業疲弱，屬經濟核心部分
▷ 中東衝突推升油價，通脹升消費受抑
*受油價衝擊滯脹風險逼近，英倫銀行或為加息作準備*
中東衝突及隨之而來的油價上升，將推高通脹並壓抑消費支出。同時，債券市場近期出現的金融條件收緊，亦將進一步放大相關影響。未來一段時間，需求破壞(demand destruction)或相當顯著。英國近年的經濟增長表現，在主要已發展經濟體中屬較弱之一，因此這輪油價衝擊很可能不僅推高通脹，亦可能令英國經濟陷入衰退，帶動失業率上升並拖累GDP表現。滯脹風險正迅速逼近。
該行認為這將令英倫銀行陷入兩難。一方面，由於英國通脹較其他主要經濟體更高且持續時間更長，央行在實現通脹目標方面的公信力已受到削弱；另一方面，經濟衰退的風險亦正在上升。面對此情況，央行若要放寬金融條件並支撐經濟復甦，關鍵在於放寬目前的金融收緊狀態。最有效的方法，是在政策上維持緊縮立場，同時公開承諾不惜一切代價實現2%的通脹目標。偏鷹派的貨幣政策或有助於應對當前的形勢：既可重建通脹政策的公信力，同時隨著通脹風險溢價逐步消退，金融條件亦可能隨之放鬆。因此，英倫銀行料維持目前利率水平不變，並開始為市場及公眾預期未來可能進一步加息作準備。(wa)