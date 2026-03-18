18/03/2026 11:51

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 英國1月GDP增長停滯，低於市場預期

▷ 服務業疲弱，屬經濟核心部分

▷ 中東衝突推升油價，通脹升消費受抑 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道18日專訊》普徠仕(T. Rowe Price)首席歐洲宏觀經濟學家Tomasz Wieladek指，英國今年1月的當地生產總值(GDP)增長停滯，遠低於市場預期的按月回升至0.2%的水平。經濟疲弱主要來自服務業，而服務業正是英國經濟的核心部分。這種疲弱情況，部分可歸因於當前偏緊的貨幣政策，以及本財政年度政府推行的財政整固措施。這兩項政策目前正同時抑制需求，相關影響亦開始在經濟數據中反映出來。此外，人工智能(AI)或正減少服務業的招聘需求，進而推高失業率並削弱整體需求。整體而言，在近期油價衝擊出現之前，英國經濟本身已處於偏弱狀態。*受油價衝擊滯脹風險逼近，英倫銀行或為加息作準備*中東衝突及隨之而來的油價上升，將推高通脹並壓抑消費支出。同時，債券市場近期出現的金融條件收緊，亦將進一步放大相關影響。未來一段時間，需求破壞(demand destruction)或相當顯著。英國近年的經濟增長表現，在主要已發展經濟體中屬較弱之一，因此這輪油價衝擊很可能不僅推高通脹，亦可能令英國經濟陷入衰退，帶動失業率上升並拖累GDP表現。滯脹風險正迅速逼近。該行認為這將令英倫銀行陷入兩難。一方面，由於英國通脹較其他主要經濟體更高且持續時間更長，央行在實現通脹目標方面的公信力已受到削弱；另一方面，經濟衰退的風險亦正在上升。面對此情況，央行若要放寬金融條件並支撐經濟復甦，關鍵在於放寬目前的金融收緊狀態。最有效的方法，是在政策上維持緊縮立場，同時公開承諾不惜一切代價實現2%的通脹目標。偏鷹派的貨幣政策或有助於應對當前的形勢：既可重建通脹政策的公信力，同時隨著通脹風險溢價逐步消退，金融條件亦可能隨之放鬆。因此，英倫銀行料維持目前利率水平不變，並開始為市場及公眾預期未來可能進一步加息作準備。(wa)