18/03/2026 12:33

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 安聯投資預期日本央行3月會議維持政策不變

▷ 央行保留4月加息可能性，待數據及地緣風險明朗

▷ 安聯維持日股樂觀、日圓中性、看淡日本國債立場 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道18日專訊》安聯投資多元資產首席投資總監Gregor M.A. Hirt預期日本央行在3月會議上將按兵不動，不會作出重大調整。雖然支撐政策正常化及進一步加息的基本理據依然穩固，但考慮到尚待公布的數據及不斷變化的地緣政治風險，央行在今次會議上或會採取觀望態度。*或需提前加息以穩定日圓匯價，惟面對兩大障礙或猶豫不決*核心問題在於央行行長植田和男會否在記者會上就4月加息提供指引。近期言論似乎顯示，當局對此舉的信心正在增加，特別是考慮到日圓疲弱，美元兌日圓正再次測試160的心理關口。為免日圓進一步走軟，日本央行或需提前加息以穩定匯價。然而，兩大障礙或令當局猶豫不決。首先是地緣政治風險。伊朗相關的衝突帶來實質的滯脹風險：能源價格大幅上升可能拖累經濟增長和實質收入，令日本央行警惕在增長放緩之際收緊政策。因此，市場將特別關注日本央行在潛在能源衝擊下，如何權衡通脹與經濟增長的取態。其次，3月份仍有重要數據尚待公布。「春鬥」薪酬談判的最終結果，以及日本企業在新財政年度作出的關鍵價格調整情況，尚未完全明朗。由於日本央行在4月會議時可能已對這些數據有足夠把握，因此或不願在3月過早提供明確指引。因此，預期日本央行將保留政策彈性。植田和男或能透過保留4月加息的可能性，並輔以鷹派言論來支持日圓。話雖如此，他亦可能同時強調政策將視數據表現而定，以便在外部衝擊出現時仍有退路。*維持對日股前景樂觀看法，對日圓持中性立場看淡日本國債*在此環境下，安聯投資維持對日股前景的樂觀看法。雖然日股亦受中東局勢升級風險影響，但其結構性驅動因素依然穩固。對於日圓，安聯投資持中性立場。目前，能源價格上漲帶來的短期阻力正對日圓構成壓力，並利好美元。儘管有充分理據支持日圓中期走強，但在短期因素消散之前，策略上傾向暫時觀望。最後，繼續維持長期以來看淡日本國債的觀點。儘管市場已消化未來多次加息的預期，且高市早苗出任首相的消息亦已反映在價格中，但能源價格上升帶來的通脹上行風險，以及政府財政政策仍待明朗，令目前仍不考慮調整低配立場。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。