18/03/2026 09:24
【聚焦人幣】人幣中間價升52點子，兩連升報6.8909，創近三年高
《經濟通通訊社18日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8909，較上個交易日升52點子，兩連升，創2023年4月25日以來近三年新高，較市場預測偏弱約110點，上個交易日報6.8961。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.8909
|-52.00
|1歐元/人民幣
|7.9425
|+187.00
|100日圓/人民幣
|4.3316
|+23.00
|1港元/人民幣
|0.8792
|-15.50
|1英鎊/人民幣
|9.1943
|+218.00
|1澳元/人民幣
|4.8918
|+250.00
|1紐元/人民幣
|4.0313
|+14.00
|1新加坡/人民幣
|5.3943
|+21.00
|1瑞郎/人民幣
|8.7707
|+276.00
|1加元/人民幣
|5.0266
|-73.00
|1人民幣/林吉特
|0.5685
|-9.50
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.9631
|+1612.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4234
|+5.00
|1人民幣/韓元
|215.9900
|-49.00