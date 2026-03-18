18/03/2026 08:39

【ＡＩ】螞蟻集團董事長井賢棟向上海交大捐贈1.3億元，支持AI發展

《經濟通通訊社18日專訊》據上海交通大學官微，3月17日，上海交通大學建校130周年之際，螞蟻集團董事長、1994屆本科校友井賢棟與同為1994屆本科校友的夫人，共同向母校捐贈價值1.3億元（人民幣．下同）的現金和螞蟻集團股份，支持「AI未來基石基金」，助力母校科研創新與人才培養。



據介紹，該筆捐贈將全部注入學校設立的「AI未來基石基金」，依托上海交大人工智能學院，支持校級人工智能戰略的發展，包括引進頂尖學者、培養AI人才以及推進各類AI+交叉學科的研究和發展。



內媒報道指出，這不是井賢棟第一次向上海交通大學捐款。2025年7月，他捐贈1000萬元，與校友聯合發起「AI未來基金」，支持上海交大人工智能學院的建設和發展，該基金重點關注全球青年AI人才鏈接與成果創新。(wn)