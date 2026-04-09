18/03/2026 13:43

【ＡＩ】阿里巴巴啟動2027屆實習生招聘，AI相關崗位佔比超八成

《經濟通通訊社18日專訊》阿里巴巴2027屆實習生招聘今日正式啟動，包括阿里巴巴控股集團及阿里雲、淘天集團、淘寶閃購、阿里國際、通義實驗室、悟空事業部（原釘釘）、千問事業部、平頭哥、高德等16個業務集團和公司同時開啟招聘。



據悉，本屆校招AI相關崗位佔比超八成，並新增七大AI校招崗位類型，包括AI應用研發工程師、AI應用算法工程師、AI Agent優化工程師、Agent Infra工程師、AI數據工程師、AI Infra工程師和AI SRE，新員工入職後將深度參與多模態AI課題研究。



另外，2027屆阿里星頂尖人才招募培養計劃今日同步啟動，涵蓋基礎模型、AI Infra、大模型應用、產業AI、計算架構五大領域前沿課題。據介紹，該計劃面向全球頂尖青年科研人才，提供國際化平台及全集團多元業務場景，助力青年人才探索前沿技術，同時配套頂級成長資源與長期培養機制。(wn)