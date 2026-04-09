18/03/2026 14:20

【ＡＩ】月之暗面Kimi楊植麟GTC大會演講：首次披露Kimi技術路線圖

《經濟通通訊社18日專訊》北京時間3月18日凌晨，月之暗面Kimi創始人楊植麟在2026年的英偉達GTC大會上發表主題為《How We Scaled Kimi K2.5》的演講。他表示，要推動大模型智能上限的持續突破，必須對優化器、注意力機制及殘差連接等底層基石進行重構。



繼今年1月底正式發布Kimi K2.5以後，楊植麟在演講中首次系統性地披露了該模型背後的技術路線圖。他將Kimi的進化邏輯歸納為三個維度的共振：Token效率、長上下文以及智能體集群(Agent Swarms)。他認為當前的Scaling需要同時在計算效率、長程記憶和自動化協作上尋找規模效應。



在跨模態研究方面，楊植麟指出視覺強化學習能夠顯著反哺文本性能，經過視覺RL訓練後模型在純文本基準測試上表現提升約2.1%。此外，楊植麟在演講中探討了智能體集群的擴展。他判斷，未來的智能形態將從單智能體向動態生成的集群進化。(wn)