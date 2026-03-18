18/03/2026 08:30

【ＡＩ】英偉達準備在中國推出Groq AI芯片，黃仁勳：已重啟H200生產

《經濟通通訊社18日專訊》據《路透》引述知情人士消息，英偉達(US.NVDA)正準備推出一款可在中國市場銷售的Groq人工智能(AI)芯片。另外，英偉達確認已收到中國訂單，將重啟H200芯片生產。



報道稱，英偉達去年底以170億美元獲得了AI芯片初創公司Groq的技術授權，並於本周在加州聖何塞舉行的年度開發者大會上展示了一系列基於其芯片的新產品。



英偉達計劃利用Groq芯片進行所謂的「推理」運算，即AI系統為用戶回答問題、編寫代碼或執行任務。在本周展示的產品中，英偉達計劃將即將推出的Vera Rubin芯片與Groq芯片結合使用。



值得一提，英偉達開發面向中國市場的芯片版本之際，該公司CEO黃仁勳表示，在獲得特朗普政府批准的出口許可以及中國客戶的採購訂單後，公司已重啟H200芯片的生產。



*新芯片並非為中國市場設計降規版*



儘管英偉達在AI系統訓練市場佔據主導地位，但在推理芯片市場卻面臨更激烈的競爭。包括百度(09888)在內的多家中國企業已開始生產自己的推理芯片。



一位消息人士表示，為中國市場準備的芯片並非降規版，也不是專門為中國市場打造的。該消息人士說，新版本可以適配其他系統，並補充說這款Groq芯片預計5月發布。(ry)