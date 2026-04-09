18/03/2026 16:13

【ＡＩ】百度智能雲AI算力、存儲等產品漲價，最高上調30%

《經濟通通訊社18日專訊》繼阿里雲宣布漲價之後，百度(09888)智能雲也發布AI算力、存儲等產品調價公告。



公告稱，受全球人工智能應用快速發展影響，算力需求持續攀升。核心硬件及相關基礎設施成本出現顯著上漲。為保障平台長期穩定運行與服務質量，對部分產品價格進行結構性優化。其中，AI算力相關產品服務上調約5%-30%；並行文件存儲等上調約30%。上述價格自4月18日起執行。



阿里(09988)旗下阿里雲中午公布，下月18日平頭哥真武810E等算力卡相關服務的價格上調5%至34%，存儲服務CPFS（智算版）價格也上調30%。(ry)