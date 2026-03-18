18/03/2026 11:39

【ＡＩ】中國據報處罰Meta收購Manus交易相關人員

《經濟通通訊社18日專訊》據《紐約時報》引述知情人士報道，中國政府正採取行動，對與Meta(US.META)以20億美元（約156億港元）收購人工智能(AI)初創公司Manus有關的人員進行處罰。



報道指，上周國家發改委的官員召集Meta和Manus的高管開會，對這項於去年12月宣布的交易表達了關切。目前中國政府採取措施的具體範圍尚不清楚，但似乎包括限制Manus高管離開中國前往新加坡。過去，北京方面曾對接受審查的企業高管實施出境限制。



Meta發言人表示，該交易完全符合適用法律。Manus這支優秀的團隊已經深度整合進Meta。公司預計調查將得到妥善解決。



Manus由中國團隊創立，其母公司Butterfly Effect早年在內地開展業務，去年獲得美國創投Benchmark的巨額投資後，便把總部遷往新加坡，並大幅裁減北京團隊，尋求全球擴張。12月底，Meta宣布收購Manus，但交易的具體細節，包括收購金額等仍未公布。(jq)