18/03/2026 09:36

【聚焦人幣】人民幣中間價創近三年高，即期開市升47點子報6.8830

《經濟通通訊社18日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.8909，較上個交易日升52點子，兩連升，創2023年4月25日以來近三年新高，較市場預測偏弱約110點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開47點子，報6.8830，上個交易日即期匯率收盤報6.8877



市場人士稱，美元指數連續兩個交易日回到100關口下方，市場焦點轉向美聯儲官員如何判斷美伊戰爭對通脹的影響。如果高油價有長期化的可能，美聯儲降息預期可能進一步延後；對人民幣而言，短期仍有韌性，不過美元偏強情況下，人民幣升勢也會明顯放緩。



招商銀行金融市場部最新觀點認為，由於伊朗局勢何時降溫，高油價持續多久，能造成多大的經濟影響均存在變數。對於大多數人行來講，「觀望」幾乎是目前唯一理性的選擇。只有不同經濟體受到的影響能被初步確定後，人行的政策方向和力度才會出現明顯的分化。屆時，匯率市場才將迎來真正意義上的方向性重塑。(jq)