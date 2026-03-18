18/03/2026 16:38

【聚焦人幣】人幣即期收升115點子，三連升報6.8762，創近一周高

《經濟通通訊社18日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.8762，較上個交易日4時30分收盤價升115點子，三連升，創3月12日以來近一周新高，全日在6.8712至6.8864之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升62點子，報6.8767。



今日民幣兌一美元中間價報6.8909，較上個交易日升52點子，兩連升，創2023年4月25日以來近三年新高，較市場預測偏弱約110點。



市場人士表示，目前市場焦點轉向美聯儲官員如何評估美伊戰爭對通脹的影響。人民幣短期仍具韌性，但外部不確定性較大，升勢料受限。一中資行交易員稱，「中美關係整體比較穩，高油價對人民幣的負面擾動相對其他貨幣可能會小一點，我還是看好人民幣。」



馬來亞銀行稱，預計美聯儲會謹慎行事，「年內不降息」仍是當前較為合理的基準判斷。預計任何對美聯儲鷹派轉變的本能反應都不太可能持續，傾向於在反彈時賣出美元。(jq)